Auger-Aliassime passe au deuxième tour des qualifications à Roland-Garros

Photo: Jeff Gross / Getty Images / Agence France-Presse

Paris — Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a défait le Sud-Africain Lloyd Harris 6-4 et 6-3 au premier tour des qualifications en vue de Roland-Garros lundi. Le Québécois de 17 ans a dominé 6-2 pour les as. Son prochain rival sera l’Espagnol Jaume Munar, mercredi. Auger-Aliassime est classé 177e, Munar 155e. Filip Peliwo, de Vancouver, a perdu 7-5 et 6-2 devant le Français Constant Lestienne. Denis Shapovalov de Richmond Hill, en Ontario, fait partie du tableau principal. Milos Raonic, de Thornhill en Ontario, s’est retiré dimanche. Mardi, en qualifications, l’Ontarien Peter Polansky sera opposé au Slovaque Norbert Gombos. Mardi marquera aussi le début des qualifications chez les dames. Eugenie Bouchard (Westmount) va se mesurer à la Slovène Dalila Jakupovic, Françoise Abanda affrontera l’Italienne Martina Trevisan, et Carol Zhao (Richmond Hill) va croiser le fer avec l’Italienne Francesca Schiavone.