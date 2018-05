Le Canada s'incline 4-1 devant les États-Unis et échappe le bronze au Mondial

Copenhague - Le Canada s'est incliné 4-1 devant les États-Unis, dimanche, ce qui l'a empêché de mettre la main sur la médaille de bronze au Championnat du monde de hockey.



Chris Kreider s'est signalé avec deux buts pour les Américains.



L'attaquant Nick Bonino a inscrit le but victorieux en sautant sur un retour de lancer en avantage numérique en troisième période. Anders Lee et Kreider ont complété dans un filet désert pour procurer une troisième médaille de bronze aux États-Unis en six ans.



Le Canada a quant à lui dû se contenter d'une décevante quatrième place.



Kreider a donné les devants aux États-Unis pendant la période médiane, après avoir profité d'une bourde du capitaine canadien Connor McDavid.



Marc-Édouard Vlasic a riposté avec un boulet qui a trompé la vigilance du gardien américain Keith Kinkaid entre les jambières.



La Suède affrontera la Suisse dans le match de la médaille d'or plus tard dimanche.