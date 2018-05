Omnium d’Italie: Nadal, Djokovic et Sharapova accèdent au carré d’as

Photo: Claudio Onorati / ANSA / Associated Press

Rome — Rafael Nadal et Novak Djokovic vont relancer leur rivalité en demi-finales de l’Omnium d’Italie et Maria Sharapova, triple championne à Rome, a également obtenu son billet pour le carré d’as. Nadal, qui détient le record de sept titres au Foro Italico, a vaincu Fabio Fognini 4-6, 6-1, 6-2. Djokovic, quadruple vainqueur à Rome, l’a emporté 2-6, 6-1, 6-3 aux dépens du Japonais Kei Nishikori. En quarts de finale du tableau féminin, Sharapova a eu besoin de plus de trois heures pour éliminer la gagnante de l’an dernier à Roland Garros, Jelena Ostapenko, 6-7 (6), 6-4, 7-5.