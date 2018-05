Le Canada dans la ronde des médailles

Copenhague — Le Canada luttera pour une médaille pour une quatrième année d’affilée au Championnat du monde de hockey. Ryan O’Reilly a inscrit le but victorieux en avantage numérique à 4 min 57 s de la prolongation, jeudi, pour propulser le Canada vers un court gain de 5-4 et un billet pour les demi-finales du Mondial qui se dérouleront samedi. Colton Parayko et Ryan Nugent-Hopkins ont aussi fait vibrer les cordages en avantage numérique, tandis que Kyle Turris et Pierre-Luc Dubois ont aussi noirci la feuille de pointage. C’est la première fois en cinq ans que la Russie ne sera pas sur le podium, après avoir obtenu l’or en 2014, l’argent en 2015 et le bronze en 2016 et 2017. Le Canada affrontera la Suisse en demi-finales. L’autre duel opposera les États-Unis à la Suède.