Joël Bouchard devient l’entraîneur-chef du Rocket de Laval

On s'en attendait, mais c'est maintenant confirmé. Joël Bouchard est devenu le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, a indiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, par voie de communiqué jeudi matin.



Bouchard a passé les sept dernières saisons dans l'organisation de l'Armada de Blainville-Boisbriand, dont les quatre dernières à titre de directeur général et entraîneur-chef. L'homme âgé de 44 ans l'a notamment menée jusqu'en finale de la LHJMQ, avant de plier l'échine en six matchs face au Titan d'Acadie-Bathurst plus tôt cette semaine. En 244 matchs à la barre de l'Armada, il a conservé une fiche 145-99 (temps réglementaire et prolongation/fusillade).



Avant de se joindre à l'Armada, Bouchard a occupé les fonctions d'entraîneur-adjoint, aux côtés de Dominique Ducharme, avec le Junior de Montréal de 2008 à 2011, avant que la concession ne soit relocalisée à Blainville-Boisbriand sous le nom d'Armada. Il a également occupé les fonctions de directeur général de l'équipe nationale du Canada au Championnat mondial de hockey junior, remportant une médaille d'argent en 2017 et une médaille d'or en 2018.



Bouchard succède ainsi à Sylvain Lefebvre, qui a été congédié le 17 avril. On ignore pour l'instant si les adjoints de Lefebvre, Donald Dufresne, Nick Carrière et Marco Marciano, conserveront ou non leur emploi. Leur avenir sera entre les mains de Bouchard.



D'autre part, Bergevin a indiqué que Larry Carrière agira comme directeur du personnel des joueurs du Rocket. Il conservera également son poste de conseiller principal aux opérations hockey du Tricolore.