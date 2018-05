Steven Butler devant la RACJ?

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Le boxeur québécois Steven Butler devra possiblement s’expliquer devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) en raison d’une fraude alléguée. Le 98,5FM a rapporté mercredi matin que Butler (23-1-1, 20 K.-O.) pourrait avoir passé « des commandes de fausses pièces d’identité […] à titre d’intermédiaire en fournissant des noms et des dates de naissance », rapporte la station montréalaise, en lien avec l’arrestation de l’oncle du boxeur Sylvain Bertrand, en février dernier. Bertrand a été arrêté à Saint-Roch-de-l’Achigan en possession de huit faux permis de conduire et de cocaïne. Pour l’instant, Butler ne fait face à aucune accusation dans cette affaire. Il doit affronter l’Américain Carson Jones (40-13-3, 30 K.-O.) lors d’un gala au Casino de Montréal le 23 juin. La RACJ dit étudier le dossier. Une décision devrait être prise jeudi.