Formule 1: Bottas le plus rapide

Barcelone — Le pilote Mercedes Valtteri Bottas fut le plus rapide de la dernière journée d’essais en Formule 1 mercredi à Barcelone. Bottas a signé un chrono de 1 min 16 s 904 sur le circuit de Catalunya, devançant de justesse le pilote d’essai de Ferrari Antonio Giovinazzi. Le pilote d’essai de McLaren, Lando Norris, a signé le troisième temps. Robert Kubica, qui a pris part à une première séance d’essais officielle en F1 avec Williams le week-end dernier, a signé le huitième chrono, en 1 min 19 s 253. Les pilotes titulaires chez Williams, Lance Stroll et Sergey Sirotkin, n’ont pas participé aux essais. Bottas a réalisé le meilleur temps jamais enregistré en essais à Barcelone, même s’il a concédé environ huit dixièmes de seconde au record de piste réalisé par son coéquipier Lewis Hamilton lors de la séance de qualifications du Grand Prix d’Espagne le week-end dernier. Giovinazzi a effectué 148 tours mercredi, soit le plus haut total parmi les 13 pilotes. La prochaine course de F1 se déroulera à Monaco, le 27 mai.