Françoise Abanda déplore être victime de discrimination raciale

La Québécoise Françoise Abanda considère qu’assez, c’est assez ! Quelques jours après être devenue la joueuse de tennis la mieux classée au pays, elle a profité de sa nouvelle notoriété pour aborder un thème hautement controversé : la discrimination raciale dans le tennis.

Tout a commencé par un simple gazouillis mercredi matin.

« Je ne recevrai jamais le même traitement parce que je suis Noire. C’est la vérité ! », a-t-elle écrit, en réponse à une question d’un abonné qui s’interrogeait sur le faible intérêt qu’elle suscitait par son nouveau titre, soutiré d’Eugenie Bouchard.

I will never get the same treatment because I am black. It’s the truth! https://t.co/TicR8OnWo0