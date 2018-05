Le Canada bat l’Allemagne 3-0 au Mondial de hockey

Herning, Danemark — Ryan Nugent-Hopkins a inscrit un but et s’est fait le complice d’un autre pour aider le Canada à mettre fin à son tournoi rotation avec un gain de 3-0 contre l’Allemagne. Le Canada s’est montré en plein contrôle du début à la fin de ce match. Après seulement 20 secondes de jeu, le Canada menait déjà 1-0 grâce au but de Brayden Schenn. Par ailleurs, la Finlande a infligé une première défaite aux États-Unis au Mondial avec une victoire à sens unique de 6-2. La Suède, championne en titre du tournoi, a effacé un retard d’un but pour vaincre la Russie 3-1.