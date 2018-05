Les Golden Knights donnent la réplique aux Jets

Winnipeg — Jonathan Marchessault a inscrit deux buts, Marc-André Fleury a repoussé 30 lancers et les Golden Knights de Vegas ont défait les Jets de Winnipeg 3-1, lundi, pour égaler la finale de l’Association de l’Ouest à une victoire de chaque côté.



Tomas Tatar a aussi touché la cible pour les Golden Knights, tandis que Reilly Smith a récolté deux aides.



Kyle Connor a répliqué pour les Jets, alors que Connor Hellebuyck a accordé trois buts sur 28 tirs.



Le match no 3 sera présenté mercredi, à Las Vegas.



Fleury a inscrit une 71e victoire en carrière en séries éliminatoires pour rejoindre Jacques Plante au neuvième rang de l’histoire de la LNH.



Les Jets ont obtenu les premières occasions de marquer du match — incluant quand un tir de Mark Scheifele a presque échappé à Fleury et quand Nikolaj Ehlers a atteint le poteau —, mais les Golden Knigths ont repris du poil de la bête avant la fin de l’engagement et en ont profité pour prendre le contrôle de la rencontre.



Laissé de côté à sept reprises lors des 11 premiers matchs des Golden Knights depuis le début des séries, Tatar a ouvert la marque avec 6:37 à faire au premier vingt. Son tir initial à atteint l’extérieur du filet, mais Tatar a récupéré le disque et a trouvé le moyen d’enfilé l’aiguille entre le poteau et le bâton de Hellebuyck.



Tatar et Tomas Nosek avaient été préférés à David Perron et Oscar Lindberg par l’entraîneur Gerard Gallant, peut-être pour fouetter un peu ses troupes après la défaite de 4-2 en ouverture de la série, samedi.



Marchessault a doublé l’avance des visiteurs avec 2:38 à faire, après un revirement de Connor en zone neutre. Marchessault a pu s’amener seul devant Hellebuyck, qu’il a déjoué du revers entre les jambières.



Erik Haula est passé tout près de profiter de ce moment de faiblesse des Jets pour ajouter un troisième but, mais la rondelle a atteint le poteau.



Connor a brièvement redonné espoir aux partisans des Jets en battant Fleury d’un angle restreint après 7 h 17 de jeu en troisième période. Cependant, Marchessault a inscrit son sixième but du tournoi printanier 1:28 plus tard, encore une fois du revers.