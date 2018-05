Nadal donnera le départ des 24 Heures du Mans

Le Mans — Rafael Nadal donnera le départ de la prochaine édition des 24 Heures du Mans. Les organisateurs de la course ont révélé que le champion de 16 titres du Grand Chelem procédera au départ le 16 juin. Nadal succédera au grand patron de la F1 Chase Carey, qui a agité le drapeau de départ l’an dernier. Les comédiens Alain Delon et Brad Pitt figurent parmi ceux qui ont tenu ce rôle à la mythique course sarthoise. Fernando Alonso, double champion du monde de F1 qui a donné le départ de la course en 2014, figure parmi les pilotes inscrits cette année.