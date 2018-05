Les Jets de Winnipeg remportent le premier match de la finale de l'Association de l'Ouest

Winnipeg — Dustin Byfuglien n'a pas tardé pour ouvrir la marque en première période en plus de se faire complice du but de Mark Scheifele et les Jets de Winnipeg ont mis la main sur le premier match de la finale l'Association de l'Ouest en défaisant les Golden Knights de Las Vegas 4-2, samedi soir.



Après seulement une minute de jouée au premier engagement, Byfuglien a donné le ton au match en décochant un boulet de canon en direction de Marc-André Fleury, après avoir accepté la superbe passe de Scheifele en entrée de territoire. Il s'agissait de son cinquième but des séries.



Profitant d'un avantage numérique, Patrick Laine a doublé l'avance des siens grâce à un tir sur réception, forçant Fleury à effectuer un déplacement gauche-droite.



Moins d'une minute plus tard, Joel Armia a porté un dur coup en inscrivant le troisième but des locaux. Posté dans l'enclave, Armia a fait dévier le disque, par erreur, avec ses patins. Après révision de la séquence, le but a été accordé aux Jets.



Avec son 12e but des séries, Scheifele a complété la marque pour la formation de Winnipeg, tandis que Connor Hellebuyck a bloqué 18 rondelles.



Brayden McNabb et William Karlsson ont répliqué du côté des Golden Knights, alors que Marchessault a récolté deux mentions d'assistances. Fleury a quant à lui stoppé 22 des 26 lancers dirigés vers lui.



Le deuxième duel sera présenté lundi, à Winnipeg.