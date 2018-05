Les Capitals gagnent 4-2 face au Lightning

Alex Ovechkin a marqué en avantage numérique moins de deux secondes après qu’un but de Nikita Kucherov eut été refusé puisque le Lightning de Tampa Bay avait trop de joueurs sur la patinoire et les Capitals de Washington ont remporté le premier match de la finale de l’association de l’Est par la marque de 4-2, vendredi.

Kucherov croyait avoir créé l’égalité 1-1 avec moins de huit secondes à faire en première période, mais les arbitres ont rapidement annulé le but puisque le Lightning avait six patineurs sur la glace. T. J. Oshie a remporté la mise en jeu suivante à la gauche du gardien Andrei Vasilevskiy, puis Evgeny Kuznetsov a remis la rondelle à Ovechkin, qui a marqué son neuvième but des séries à l’aide d’un puissant tir sur réception.

Michal Kempny avait ouvert la marque plus tôt en première période pour les Capitals, tandis que Jay Beagle et Lars Eller, en avantage numérique, ont creusé l’écart à 4-0 lors du deuxième vingt. Ovechkin a également amassé une aide, tandis qu’Oshie et Kuznetsov en ont récolté deux chacun.



« Nous avons connu un très bon départ. Nous ne leur avons pas laissé beaucoup de chances », a reconnu Ovechkin. Je crois que nous avons réalisé que nous n'avions qu’à jouer à notre façon, imposer notre rythme, a ajouté le capitaine des Capitals. Peu importe dans quelle position nous sommes, à quelle ronde des séries nous sommes rendus. Tout le monde en payait le prix. »

Steven Stamkos, en avantage numérique, et Ondrej Palat ont déjoué Braden Holtby en troisième période, mais c’était trop peu trop tard pour le Lightning.

Holtby a repoussé 19 lancers lors du premier match des Capitals en finale d’association en 20 ans. À l’autre bout de la patinoire, Vasilevskiy a cédé 4 fois devant 25 tirs avant de céder sa place à Louis Domingue en troisième période. Domingue a été parfait face à 7 lancers.

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Tampa.



« Ce n’est qu'un seul match. C’est comme ça que nous devons le voir, a déclaré l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. Nous devons retrouver notre identité, celle qui nous a menés à cette finale de l’Est. »

Les Capitals ont un dossier à l’étranger de 6-1 depuis le début des séries et ils n’ont pas perdu de temps avant de faire la loi sur la patinoire du Lightning. Kempny a touché la cible après 7 min 28 s de jeu grâce à un tir précis de la pointe qui a traversé la circulation lourde devant Vasilevskiy.

Ovechkin a ensuite doublé l’avance des siens en marquant sur le neuvième tir des Capitals. Le Lightning n’avait que deux lancers au compteur après le premier vingt.



« Ça nous a donné de l’énergie… Ça nous a permis de respirer un peu », a relaté l’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz.

Beagle et Eller ont fait bouger les cordages pendant le deuxième engagement. Quand Eller a porté la marque à 4-0 après 6 min 42 s de jeu dans la période médiane, le Lightning avait autant de tirs au but au tableau que de buts accordés.

Le Lightning a enfin donné signe de vie en troisième période. Stamkos a marqué à l’aide d’un tir sur réception à la suite d’une passe transversale de Kucherov, puis Palat a réduit l’écart à 4-2 avec 6 min 57 s à faire. Les Capitals ont ensuite réussi à étouffer la tentative de remontée des locaux.

Les Capitals ont éliminé les Blue Jackets de Columbus et les Penguins de Pittsburgh, doubles champions en titre de la Coupe Stanley, pour se qualifier pour la finale de l’Est pour une première fois depuis 1998, quand ils avaient eu le dessus contre les Sabres de Buffalo. Ils avaient ensuite perdu en finale de la Coupe Stanley face aux Red Wings de Detroit.



« Nous sommes deux bonnes équipes de hockey et ils nous ont dominés ce soir, a admis Stamkos. En même temps, nous étions dans la même position lors de la série précédente et nous avons trouvé un moyen de répliquer. »

Le Lightning a perdu le premier match d’une deuxième série de suite. Il s’était racheté en gagnant les quatre matchs suivants contre les Bruins de Boston. Le Lightning participe à la finale de l’Est pour une troisième fois en quatre ans.