Mercedes donne le ton au Grand Prix d’Espagne

Mercedes a donné le ton au Grand Prix de Formule 1 d’Espagne vendredi, après que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton eurent respectivement dominé les première et deuxième séances d’essais libres. Bottas a signé le meilleur temps de la première séance sur le circuit de Barcelona-Catalunya en 1 min 18 s 148, alors que Hamilton a survolé la deuxième en 1 min 18 s 259. Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a menacé Mercedes en matinée, mais Red Bull a véritablement bousculé l’équipe allemande en après-midi. Daniel Ricciardo a fini deuxième en 1 min 18 s 392, et Max Verstappen troisième en 1 min 18 s 533. Chez Williams, le Québécois Lance Stroll a connu toutes sortes d’ennuis et n’a pu faire mieux que le 19e temps en après-midi, à 3,297 secondes d’Hamilton.