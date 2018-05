Shapovalov a vaincu Milos Raonic à l'Omnium de Madrid

Madrid — Denis Shapovalov a pris la mesure de son compatriote Milos Raonic 6-4, 6-4 au troisième tour de l’Omnium de Madrid jeudi.

C’était la première fois que les deux tennismen canadiens s’affrontaient sur le circuit de l’ATP, et Shapovalov a éliminé son adversaire de Thornhill, en Ontario, en une heure et 22 minutes.

« Il [Raonic] est une légende au pays, a dit Shapovalov. Il a dominé notre sport dans notre pays et dans le monde. Je l’ai toujours pris comme modèle. Battre un gars comme lui, ça donne une bonne dose de confiance. J’espère que je pourrai continuer sur cette lancée. »

Raonic a déjà occupé le troisième rang mondial, et il tente de retrouver la forme après avoir été ralenti par de nombreuses blessures ces dernières années. Le tennisman âgé de 27 ans a remporté huit titres en carrière, et il a atteint la finale à Wimbledon en 2016.

Quant à Shapovalov, il vient de connaître une saison étincelante au cours de laquelle il a atteint le carré d’as à la Coupe Rogers — il a éliminé Rafael Nadal en cours de route — et grimpé de manière spectaculaire au classement mondial.

Raonic, qui est reconnu pour sa puissance, a décoché neuf as, contre seulement cinq pour son jeune compatriote âgé de 19 ans. Shapovalov, qui est originaire de Richmond Hill, en Ontario, a également converti deux de ses six balles de bris, tandis que Raonic a été incapable de le faire avec la seule qu’il a obtenue.

« On dirait que tout roulait en ma faveur, a-t-il dit. Sans le savoir, je me retrouvais souvent du bon côté de son service. Quand je parvenais à retourner la balle, alors elle demeurait habituellement en jeu. Je ne peux me plaindre de rien aujourd’hui. »

Shapovalov affrontera en quarts de finale le Britannique Kyle Edmund, qui a pris la mesure du Belge David Goffin 6-3, 6-3 un peu plus tôt jeudi.

Record pour Nadal

Par ailleurs, en remportant un 21e match d’affilée sur terre battue sans concéder de manche, jeudi soir à Madrid, Rafael Nadal a relégué aux oubliettes le record de John McEnroe.

Le no 1 mondial a eu besoin d’une heure 44 minutes pour mater la résistance de l’Argentin Diego Schwartzman (6-3, 6-4) et rallier les quarts de finale à Madrid. Mais c’est surtout l’impressionnante série de l’insubmersible espagnol qui fera parler. Avec désormais 50 sets empilés entre 2017 et 2018, il a fait mieux que « Big Mac ».

Depuis 1984 et sa plus belle année, le champion américain, reconverti commentateur télé, détenait le record du plus grand nombre de manche inscrites consécutivement sur une même surface (49 sur surface rapide).

Halep s’incline

Chez les dames, la favorite Simona Halep s’est inclinée devant Karolina Pliskova 6-4, 6-3 en quarts de finale. Halep, double championne en titre du tournoi, a ainsi vu sa série de 15 victoires prendre fin sur la terre battue espagnole.

Pliskova n’a laissé aucune chance à la Roumaine. Elle a brisé son adversaire à quatre reprises et a décoché 20 coups gagnants.

Pliskova a obtenu son 10e titre en carrière sur le circuit de la WTA en avril, sur la terre battue à Stuttgart. Elle affrontera en demi-finales la gagnante du duel entre Petra Kvitova et Daria Kasatkina.

Avec Associated Press et l’Agence France-Presse