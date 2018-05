Jean Pascal souhaite «prendre la température de l’eau» face à Steve Bossé

Maman et grand-maman ont dit oui. Après lui avoir conseillé de prendre sa retraite il y a quelques mois, les deux femmes dans la vie de Jean Pascal l’ont autorisé à remonter sur le ring face à Steve Bossé.

« Ma mère voyait que je m’emmerdais un peu à la maison, alors elle m’a dit : “Mon fils, si ça peut te faire plaisir…” », a lancé le boxeur de 35 ans, qui ne compte pas raccrocher ses gants après cet affrontement.

Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) affrontera donc le 29 juin prochain le spécialiste des arts martiaux mixtes, qui n’a livré qu’un combat de boxe chez les professionnels, une victoire par K.-O. Le duel aura lieu dans un endroit qui reste à déterminer, entre le stade IGA et la Place Bell.

Une chose est certaine, les deux pugilistes devront se rejoindre à mi-chemin pour se trouver dans une zone de poids qui fasse du sens pour eux, puisque Pascal fait 175 livres et que Bossé boxe habituellement chez les lourds, soit à plus de 200 livres.

Pour la pesée officielle, Pascal pourra faire osciller le pèse-personne à 188 livres et Bossé disposera d’un maximum de 12 livres de plus. Mais attention, explique Michel Hamelin, directeur des sports de combat à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) : la limite de Bossé est basée sur le poids de Pascal.

Comme le combat ne sera pas sanctionné par une organisation, Hamelin rappelle que ce sont donc les règles de la Régie qui seront appliquées, c’est-à-dire que Bossé ne disposerait pas d’une période de grâce supplémentaire pour retrancher une livre ou deux s’il devait en avoir besoin.

Pascal, qui avait annoncé la fin de sa carrière à la suite de sa victoire par K.-O. face à Ahmed Elbiali à Miami, en décembre, estime que, sur le ring, il pourrait concéder une trentaine de livres à son adversaire.

L’ex-champion des mi-lourds admet qu’il a plus à perdre face à Bossé, un ancien dur à cuire de la Ligue nord-américaine de hockey âgé de 36 ans. « Si jamais je perdais, les gens ne se rappelleraient pas la belle carrière que j’ai eue, mais que je me suis fait passer le K.-O. par un gars qui n’avait livré qu’un combat de boxe, un ancien joueur de hockey spécialiste des arts martiaux mixtes. »

Les deux hommes effectueront un premier face-à-face officiel lors d’une conférence de presse qui aura lieu vendredi.