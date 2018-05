Le Canada ajoute Marc-Édouard Vlasic à sa formation au Mondial

Herning — Le Canada a ajouté le défenseur Marc-Édouard Vlasic à sa formation au Championnat du monde de hockey. Le vétéran est devenu disponible à la suite de l’élimination des Sharks de San José en demi-finales de l’Ouest contre les Golden Knights de Vegas. Vlasic convoitera une troisième médaille au Mondial, après avoir permis au Canada d’obtenir l’argent en 2009 et 2017. Il a aussi contribué aux titres du pays aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et à la Coupe du monde de 2016. Vlasic vient de terminer sa 12e saison en carrière avec les Sharks, au cours de laquelle il a inscrit 11 buts et amassé 21 mentions d’aide en 81 rencontres. Le Canada revendique deux victoires en temps réglementaire et une défaite en tirs de barrage dans ce tournoi, et il a rendez-vous avec la Norvège jeudi.