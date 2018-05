Cyclisme: Battaglin remporte la 5e étape du Tour d’Italie

Photo: Daniel Dal Zennaro / ANSA via AP

Santa Ninfa — Enrico Battaglin a parfaitement synchronisé son attaque pour s’adjuger la cinquième étape du Tour d’Italie mercredi, tandis que Chris Froome et la plupart des favoris ont terminé au sein du peloton principal. Rohan Dennis a conservé son maillot rose de meneur au classement général, une seconde devant le champion en titre, Tom Dumoulin. Froome, le quadruple champion du Tour d’Italie, est à 55 secondes. Giovanni Visconti était en tête à l’approche du dernier virage avec 200 mètres à faire, mais Battaglin a accéléré et signé sa troisième victoire au Giro. Ses deux précédentes s’étaient produites en 2013 et 2014. Visconti a fini deuxième, en même temps que le Portugais Jose Goncalves, et les deux cyclistes ont enregistré le même chrono que Battaglin. Le Montréalais Guillaume Boivin a pris le 47e rang.