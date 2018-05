Mondial: victoire convaincante de la Finlande

Photo: Jonathan Nackstrand Agence France-Presse

Herning — La Slovaquie a rebondi après deux défaites au Championnat du monde de hockey et inscrivait une victoire de 4-2 face à l’Autriche mardi, tandis que la Lettonie a infligé un revers de 5-0 à la Corée du Sud. Dans les rencontres présentées en soirée, la Finlande s’est montrée intraitable en rossant la Norvège 7-0, tandis que la République tchèque a eu raison de la Suisse 5-4 en tirs de barrage. La Finlande domine le groupe B avec neuf points en trois matchs et 23 buts marqués. Les États-Unis suivent à huit points, un de plus que le Canada. La Lettonie (cinq) et la Norvège (trois) suivent.