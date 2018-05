L’Université Laval présentera le match de la Coupe Vanier en 2018 et 2019

Québec — L’Université Laval accueillera les deux prochaines éditions de la Coupe Vanier au Stade TELUS-UL, a annoncé le circuit U SPORTS par voie de communiqué lundi. Cette année, le match ultime du football universitaire canadien se tiendra le samedi 24 novembre, alors que celui de 2019 aura lieu le samedi 23 novembre. La finale du championnat de football U SPORTS sera donc présentée pour les cinquième et sixième fois à l’Université Laval au cours de la dernière décennie. L’événement s’était déjà déroulé au Stade TELUS-UL en 2009, 2010, 2013 et 2015. La Coupe Vanier se joue entre les vainqueurs des demi-finales de la Coupe Uteck et de la Coupe Mitchell, mettant en vedette les quatre champions du circuit U SPORTS. Le Rouge et Or a gagné neuf fois la Coupe Vanier, un record, en 11 tentatives depuis sa première présence en finale en 1999. En novembre dernier, Laval a perdu le match de championnat pour la deuxième fois seulement, par la marque de 39-17 face aux Mustangs de Western, au Tim Hortons Field à Hamilton, en Ontario.