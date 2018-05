Abel décroche deux médailles aux Séries mondiales à Kazan

Jennifer Abel a couronné une autre fin de semaine fructueuse aux Séries mondiales de plongeon de la FINA, dimanche, en récoltant deux médailles supplémentaires.

Abel et François Imbeau-Dulac ont triomphé au tremplin de 3 m synchro mixte, quelques heures après que la Lavalloise âgée de 26 ans eut obtenu le bronze au tremplin de 3 m individuel.

Le duo canadien a grimpé sur la plus haute marche du podium pour une deuxième semaine d’affilée aux Séries mondiales, après avoir survolé la compétition au tremplin de 3 m synchro mixte à la piscine du Parc olympique de Montréal.

« Je suis tellement contente de finir avec l’or, tout spécialement avec François à mes côtés, a déclaré Abel. Toutes les équipes plongeaient bien en réussissant des pointages de plus de 70 points, donc il n’y avait aucune place à l’erreur. Quand on plonge en synchro ensemble, on sait qu’on peut compter l’un sur l’autre. »

Abel et Imbeau-Dulac, de Saint-Lazare, ont amassé 324,96 points et devancé à l’issue des cinq rondes réglementaires de la compétition les Britanniques Grace Reid et Tom Daley (317,70) ainsi que les Allemands Tina Punzel et Lou Massenberg (306,00).

Plus tôt en soirée, Abel avait pris le troisième rang du tremplin de 3 m avec 338,55 points, remportant du même coup une troisième médaille de bronze en quatre épreuves aux Séries mondiales cette saison.

Comme ce fut le cas pendant toute la saison, la championne olympique Tingmao Shi a enlevé les honneurs de la compétition avec un pointage total de 374,35 points, loin devant sa compatriote chinoise Han Wang (355,05).

« Malheureusement, j’ai manqué mon deuxième plongeon, mais mes autres plongeons étaient assez bons pour le bronze », a résumé Abel.

La Montréalaise Pamela Ware a pris le cinquième rang de la finale avec 321,65 points.

Du côté masculin, Vincent Riendeau, de Pointe-Claire, a fini cinquième à la tour de 10 m individuelle.

Les plongeurs canadiens participeront maintenant à la Coupe Canada à Calgary du 10 au 13 mai, avant de clôturer leur saison à la Coupe du monde de plongeon à Wuhan, en Chine, du 5 au 10 juin.