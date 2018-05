Le Lightning élimine les Bruins et accède à la finale de l’Est

Tampa — Brayden Point et J.T. Miller ont marqué en deuxième période, aidant le Lightning de Tampa Bay à défaire les Bruins de Boston 3-1, dimanche après-midi, pour accéder à la finale de l’Association Est pour une troisième fois en quatre ans.



Andrei Vasilevskiy a repoussé 27 des 28 tirs dirigés vers son filet, dont 14 en troisième période. Le Lightning a rebondi après avoir perdu le premier match de cette série pour finalement éliminer les Bruins en cinq rencontres.



Le club floridien affrontera au prochain tour l’équipe gagnante de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington, menée 3-2 par la formation de la capitale fédérale américaine.



David Krejci a touché la cible en avantage numérique dans la dernière minute du premier vingt et il a propulsé les Bruins en avant 1-0. Point a toutefois nivelé le pointage grâce à son quatrième filet des séries, à mi-chemin au deuxième engagement.



Miller a dénoué l’impasse moins de quatre minutes plus tard, alors que le Lightning bénéficiait d’une supériorité numérique. Anton Stralman a scellé l’issue de la partie dans un filet désert, mettant fin aux espoirs de remontée des Bruins.



Tuukka Rask a cédé à deux reprises sur 21 lancers dans la défaite.

Une journée après avoir reçu un avertissement de la LNH parce qu’il a léché au visage l’attaquant du Lightning Ryan Callahan, lors du match de vendredi soir, l’ailier des Bruins Brad Marchand n’a pas été impliqué dans un incident semblable.



Marchand avait reçu une petite tape sur les doigts, samedi, et il avait été sommé d’arrêter de lécher des adversaires sinon il aurait pu écoper une amende ou une suspension.



L’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, avait d’ailleurs mentionné avant l’affrontement qu’il avait discuté avec Marchand et qu’il lui avait fait savoir que l’équipe avait besoin de lui sur la glace et qu’il devait trouver une autre façon de déranger ses rivaux.



Le Lightning a encore une fois fait un bon travail pour contrer le premier trio des Bruins, composé de Patrice Bergeron, David Pastrnak et Marchand. Même si le trio a amassé 23 points dans cette série (sept buts et 16 aides), environ la moitié de cette production (11 points) est survenue dans la victoire de 6-2 des Bruins, lors du premier match.



Bergeron et Charlie McAvoy ont obtenu les mentions d’assistance sur la réussite de Krejci, mais Vasilevskiy s’est dressé devant les joueurs des Bruins en effectuant quatre arrêts importants dans les dernières minutes du troisième vingt, alors que le Lightning se défendait avec un joueur en moins. Le gardien russe a notamment stoppé un tir à bout portant de Bergeron pour conserver l’avance de sa troupe.