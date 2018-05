Le Canada domine la Corée du Sud 10-0 au Championnat mondial de hockey

Le Canada a fait la vie dure aux Sud-Coréens en l’emportant 10-0 au championnat mondial de hockey, dimanche.

Quant aux Russes, champions olympiques, ils ont dominé l’Autriche 7 à 0.

Battu 5-4 par les Américains en lever de rideau, l’unifolié a été intraitable contre la Corée du Sud.

Le capitaine Connor McDavid a signé son premier but du tournoi, inscrivant aussi deux passes. Tyson Jost a réussi un doublé et fourni une mention d’aide, tandis que Pierre-Luc Dubois et Joel Edmundson ont obtenu un but et deux passes chacun.

« Nous avons fait tout ce qu’il fallait », a dit McDavid.

Colton Parayko, Ryan O’Reilly et Dubois ont fait mouche à 1:25 d’intervalle tôt au deuxième vingt, portant le score à 5-0.

Les Canadiens ont récolté six buts en période médiane, chassant le gardien Matt Dalton, qui est né au Canada.

Jordan Eberle, Ryan Nugent-Hopkins et Brayden Schenn ont été les autres buteurs, tandis que Curtis McElhinney a fait 25 arrêts.

Le Canada va affronter le Danemark lundi.

« Je pense que ça va être un bon match, a dit McDavid. Les Danois ont beaucoup de talent. J’ai noté que leur public peut vraiment s’animer, et on sait que les partisans peuvent avoir un gros impact sur le cours du match. »

Du côté russe, les marqueurs ont été Mikhail Grigorenko (deux fois), Artyom Anisimov, Alexander Barabanov, Kirill Kaprizov, Maxim Mamin et Ilya Mikheyev.

Les autres matchs dimanches : Suède — République tchèque, Slovaquie — Suisse, Allemagne — Norvège et Finlande — Lettonie.