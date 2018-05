Les Capitals l’emportent 6-3 et mènent leur série 3-2 contre les Penguins

Washington — Jakub Vrana est arrivé à la patinoire avec l’idée qu’il allait disputer le match au sein du troisième trio des Capitals, encore une fois. Il a cependant quitté l’amphithéâtre au sommet.

Vrana a inscrit le but victorieux alors qu’il restait 4:38 à écouler au cadran, Braden Holtby a repoussé 35 tirs et les Capitals de Washington ont pris la mesure des Penguins de Pittsburgh 6-3, samedi soir, poussant du même coup les doubles champions en titre de la Coupe Stanley au bord du précipice.

L’attaquant a donné raison à son entraîneur-chef Barry Trotz, qui lui a offert une promotion en deuxième période en le plaçant au sein du premier trio des Caps en compagnie d’Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov, à la place de l’ex-joueur du Tricolore Devante Smith-Pelly. Vrana a permis à Kuznetsov de s’échapper pour créer l’égalité à 52 secondes du troisième tiers, puis il a complété le jeu d’Ovechkin pour donner la victoire aux siens.

« C’est tout simplement comment ça fonctionne, a révélé Vrana, qui a également participé au but de Brett Connolly en première période. Parfois, tu dois faire des changements. Aujourd’hui, c’est ce que nous avons fait. Nous étions tous prêts. Je me suis sentie à l’aise. Je suis prêt pour le prochain match. »

Les Capitals sont à une seule victoire d’accéder à la finale de l’Association Est pour la première fois depuis qu’Ovechkin est arrivé dans la capitale fédérale américaine, et de façon plus précise depuis 1998, alors qu’ils avaient atteint la finale de la Coupe Stanley. Ils pourraient cependant être privés des services de Nicklas Backstrom, qui a quitté la rencontre en troisième période en raison d’une blessure au bas du corps. Trotz a mentionné que l’équipe aurait plus d’informations sur son état dimanche.

Ils pourraient devoir croiser le fer avec l’équipe gagnante de la série entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay s’ils gagnent le match no 6 lundi à Pittsburgh.

Ils mènent leur série 3-2 grâce notamment à la contribution offensive d’Ovechkin et la tenue irréprochable de Holtby, qui a permis aux Caps de demeurer dans la rencontre pendant de longs moments alors que les Penguins appliquaient de la pression. Holtby a brillé pendant que les Caps étaient dominés 18-5 au chapitre des tirs au but en période médiane.

« Évidemment, Holts (Holtby) est incroyable pour nous en ce moment, a admis Ovechkin. C’est un gros mur. Lorsqu’il joue comme ça, il nous donne confiance. »

La confiance n’est pas quelque chose qui manque des deux côtés. Les Capitals espèrent pouvoir capitaliser sur cette victoire émotive, tandis que les Penguins tenteront de remporter le sixième match pour une quatrième fois d’affilée après avoir tiré de l’arrière 3-2 dans une série.

« Notre niveau de désespoir est un peu plus haut, a relaté Sidney Crosby, qui a marqué son neuvième but des séries. Nous sommes au courant de la situation et ça fait ressortir le meilleur en chacun de nous. Nous savions que ce serait une série difficile. Nous devions nous assurer de repartir en ayant tout donné, de nous donner une chance de revenir. »

John Carlson et Brett Connolly ont touché la cible dans un intervalle de 33 secondes en première période pour effacer le déficit d’un but créé par le filet du défenseur des Penguins Jamie Oleksiak. L’indiscipline des Capitals a ensuite permis à Crosby et Patric Hornqvist de faire vibrer les cordages en avantage numérique et de redonner les commandes aux Penguins — du moins, jusqu’à ce que Trotz ne prenne sa décision de miser sur Vrana.

T.J. Oshie et Lars Eller ont complété la marque en tirant dans une cage déserte en fin de rencontre.

« Ce soir, c’était l’un de ces matchs où nous avions vraiment besoin de nos supporters, a raconté Holtby. Ils pensent peut-être que nous allons répéter le même scénario que les autres années, mais nous croyons que nous allons avancer. Nous nous concentrons sur le moment présent et par chance nous leur avons donné la foi avec cette troisième période, parce que nous, nous croyons en nous et en nos chances. »

Les Capitals ont pris les commandes 3-2 dans leur série contre les Penguins pour la première fois en quatre affrontements, soit depuis 2009. Ils avaient effacé un déficit de 3-1 contre eux l’an dernier avant de s’incliner lors du match no 7 en demi-finales de l’Est.