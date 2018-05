Les Stars de Dallas confirment l’embauche de Jim Montgomery comme entraîneur

Dallas — Lorsque le directeur général Jim Nill, des Stars de Dallas, a amorcé sa quête d’un troisième entraîneur-chef en cinq ans, il a jeté un coup d’oeil à un talentueux groupe de joueurs qui demeurent parmi les plus jeunes dans la Ligue nationale de hockey. Le nouvel entraîneur-chef de l’équipe est certainement habitué à interagir avec de jeunes hockeyeurs.

Jim Montgomery a rencontré les médias vendredi, devenant du coup le deuxième entraîneur-chef en trois ans à faire le saut des rangs universitaires jusqu’à la LNH, après Dave Hakstol avec les Flyers de Philadelphie.

« Je crois que le hockey change et, en fin de compte, c’est une question de relations avec les joueurs, a noté Nill. C’est une question de communiquer avec de jeunes joueurs et, par-dessus tout, de gagner. Et il l’a fait.

« Nous l’avions dans notre mire, a plus tard ajouté Nill. Il avait cette passion, ce feu en lui. Il a bâti son curriculum vitae de la bonne manière. La clé, c’est de gagner, et il a trouvé un moyen pour y arriver, surtout dans le hockey d’aujourd’hui. »

Âgé de 48 ans et natif de Montréal, Montgomery a affiché un dossier de 125-57-26 lors des cinq dernières années à la barre de l’équipe de l’Université de Denver, incluant un championnat national en 2016-2017. Ce dossier lui confère le deuxième rang parmi tous les entraîneurs au niveau universitaire pendant cette période.

En tant que joueur, il a fait partie de l’équipe de l’Université du Maine qui a remporté le titre national en 1993.

« Nous aimions notre vie à Denver et j’adorais mon travail. La seule raison pour me faire quitter une merveilleuse position, c’était de profiter d’une meilleure occasion », a expliqué Montgomery, père de quatre enfants.

Montgomery succède à Ken Hitchcock, qui a pris sa retraite à l’issue de la dernière saison, mais qui demeure associé à l’équipe à titre de conseiller spécial.

Hitchcock était le pilote des Stars lors de leur seule conquête de la coupe Stanley, en 1999. Toutefois, les Stars ont raté les séries éliminatoires lors de huit des dix dernières saisons, dont cette année.

Montgomery se joint à une formation menée par les attaquants étoiles Jamie Benn et Tyler Seguin, l’un des meilleurs défenseurs offensifs en John Klingberg et le gardien Ben Bishop. Benn, le capitaine des Stars, a assisté à la conférence de presse.

« Lorsque je regarde cette formation, je suis vraiment emballé, a affirmé Montgomery. Il y a tout ce que vous recherchez. Il y a des joueurs étoiles. Il y a de la profondeur. Il y a des joueurs au physique imposant, il y a des joueurs talentueux. Il y a de la vitesse à chacune des positions. »

Les Stars étaient en excellente posture pour participer aux séries éliminatoires en mars avant de plonger dans une séquence de huit revers, dont les six premiers à l’étranger. Malgré cela, les Stars sont passés de 79 points lors de la dernière saison de Lindy Ruff à 92 avec Hitchcock en 2017-2018.

Avant son séjour avec l’Université de Denver, Montgomery a passé trois saisons à titre d’entraîneur-chef et directeur général des Fighting Saints de Dubuque de la United States Hockey League (USHL) entre 2010 et 2013. Durant ces trois campagnes, Montgomery a présenté une fiche de 118-45-21 et a mené son équipe à deux titres de la Coupe Clark, en 2011 et en 2013.

Entre 1993 et 2002, Montgomery a également récolté 9 buts et 34 points en 122 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues de St. Louis, le Canadien de Montréal, les Flyers de Philadelphie, les Sharks de San Jose et les Stars. Il a par ailleurs amassé 493 points, dont 165 buts, en 451 parties dans la Ligue américaine de hockey.

« J’espère que ma carrière d’entraîneur sera plus longue », a blagué Montgomery.

Avant Hakstol et Montgomery, seulement deux autres entraîneurs avaient atteint la LNH en provenant directement des rangs universitaires.

Ned Harkness est passé de Cornell aux Red Wings de Detroit en 1970, tandis que Bob Johnson s’est joint aux Flames de Calgary en 1982 après son passage à la tête de l’Université du Wisconsin. Johnson a gagné la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 1991.