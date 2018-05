Impact: une défaite pour source d'inspiration

Il est peut-être difficile d’y croire, mais les membres de l’Impact de Montréal veulent répéter l’effort déployé la semaine dernière, même si la rencontre s’est soldée par un revers de 4-1.

L’Impact (2-6-0) croit que s’il joue de la même manière qu’il l’a fait contre l’Atlanta United, il pourra mettre fin à une série de quatre défaites, samedi au stade Saputo. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (4-2-2) sera l’équipe adverse.

« Nous menions 1-0 contre Atlanta avant la 70e minute, a rappelé le milieu de terrain Ken Krolicki plus tôt cette semaine. Nous avons neutralisé l’une des meilleures offensives du circuit pendant 70 minutes. Si nous pouvons répéter ce genre d’effort sur 90 minutes, les résultats vont venir. »

Pour contenir l’Atlanta United aussi longtemps, l’Impact avait opté pour une tactique plus défensive avec un bloc plus bas sur le terrain. Cela a compliqué la tâche de l’attaque, mais tout porte à croire que l’approche sera un peu plus portée vers l’avant quand la formation montréalaise se retrouvera sur la pelouse du stade Saputo.

« Nous devons encore travailler certaines choses au niveau de la transition, a reconnu Krolicki. Nous ne pouvons pas simplement défendre notre filet pendant 90 minutes. Nous devons mieux protéger le ballon, le garder plus longtemps et jouer avec confiance.

« À domicile, il y a une pression parce que les partisans veulent une victoire, mais l’énergie de la foule aide aussi à aller vers l’avant. »

L’Impact venait de gagner deux matchs de suite par le score de 1-0 la dernière fois qu’il a retrouvé le Revolution sur son chemin. Tout avait rapidement déraillé au Gillette Stadium le 6 avril dernier alors que Saphir Taïder avait reçu un carton rouge dès la 13e minute. Le Bleu-blanc-noir avait finalement perdu 4-0.

« Ce n’est pas une question de revanche, mais nous voulons les affronter à forces égales, pas avec un joueur en moins, a déclaré le défenseur latéral Daniel Lovitz. Nous allons jouer à domicile, c’est un aspect positif. Mais nous voulons démontrer que le dernier match n’était pas une véritable représentation de ce que nous valons par rapport à eux. »

Au cours de sa série de quatre défaites, l’Impact a été dominé 16-5 au chapitre des buts marqués. La bonne nouvelle est que le défenseur Rod Fanni a laissé entendre qu’il était prêt à effectuer un retour au jeu, lui qui avait subi une blessure à une jambe le 14 avril dans un revers de 3-1 face aux Red Bulls de New York.

Le Français âgé de 36 ans a joué un rôle clé dans les deux victoires de l’Impact jusqu’ici cette saison. Cependant, le retour de Fanni signifierait aussi d’autres changements dans le onze partant alors que le manque de continuité dans la formation montréalaise semble retarder le développement d’une cohésion.

« Il y a eu beaucoup de changements au sein des joueurs employés et de la formation et il faut être réaliste à ce sujet, a mentionné Lovitz. Nous avons besoin d’une certaine continuité, c’est certain. Mais nous avons surtout besoin d’une séquence de matchs où nous pouvons dicter le jeu devant nos partisans et garder le ballon hors de notre filet. D'autant plus qu’à l’autre bout du terrain, nous avons des joueurs qui peuvent marquer. »

Le retour de Fanni ne pourra toutefois qu’être un rare élément positif pour l’Impact alors que l’équipe semble coincée dans une tempête. Reste à voir si la troupe de Rémi Garde pourra apercevoir enfin une éclaircie à l’horizon samedi.