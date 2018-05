Le Lightning gagne le 3e match face aux Bruins, 4-1

Ondrej Palat a marqué deux buts tôt en première période, Andrei Vasilevskiy a repoussé 28 tirs et le Lightning de Tampa Bay a défait les Bruins de Boston 4-1 dans le troisième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Est, mercredi.

Le Lightning mène la série 2-1. Le quatrième match sera présenté vendredi, à Boston.

Palat a ouvert la marque après seulement 1:47 de jeu et a ensuite creusé l’écart seulement 1:32 plus tard. Anthony Cirelli et Steven Stamkos, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Lightning. Victor Hedman a amassé deux aides.

Patrice Bergeron a été l’unique buteur des Bruins. Tuukka Rask a accordé trois buts sur 36 tirs.

Palat a lancé les hostilités avec ses deux salves dans les premières 3:19 de jeu. Il a d’abord complété un jeu amorcé par Tyler Johnson après que le défenseur des Bruins Matt Grzelcyk eut perdu de vue la rondelle dans son territoire.

Il a ensuite été crédité du deuxième but des siens quand le tir de Hedman a d’abord dévié contre le défenseur des Bruins Torey Krug puis contre lui avant de franchir la ligne des buts.

Bergeron a profité d’une mêlée devant le filet de Vasilevskiy pour surprendre le gardien russe en avantage numérique avec 5:48 à faire au premier vingt. Cependant, Cirelli a répliqué 2:31 plus tard, quand il s’y est pris à trois reprises avant de trouver le fond du filet et d’inscrire son premier but en carrière en séries éliminatoires.

Yanni Gourde, dont l’épouse a donné naissance mardi, a récolté une aide sur le but de Cirelli.

Le pointage est demeuré inchangé par la suite, jusqu’à ce que Stamkos confirme la victoire du Lightning en marquant en avantage numérique dans un filet désert avec 42 secondes à écouler.