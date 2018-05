Washington prend les devants dans la série

Pittsburgh — Alexander Ovechkin a marqué à 18 min 53 s au troisième vingt et les Capitals de Washington ont prévalu 4-3 face aux Penguins de Pittsburgh, mardi, prenant ainsi les devants 2-1 dans cette série de deuxième tour, dans l’Est.

Le Russe a converti son propre rebond au vol, complétant ainsi un deux contre un avec Nicklas Backstrom, qui a fini le match avec trois passes.

Ovechkin en est à cinq buts depuis quatre rencontres.

John Carlson, Chandler Stephenson et Matt Niskanen ont fourni les autres buts des Capitals. Niskanen a nivelé le score dans la sixième minute de jeu au troisième tiers, grâce à un tir sur réception. Braden Holtby a fait dix-neuf arrêts.

Jake Guentzel, Patric Hornqvist et Sidney Crosby ont été les buteurs des Penguins, tandis que Matt Murray a bloqué dix-huit rondelles.

Guentzel a inscrit au moins un point à chacune de ses sept dernières rencontres.

Guentzel et Hornqvist ont marqué à 2 min 16 s d’intervalle en deuxième période, procurant les devants 2-1 aux Penguins.

En milieu de rencontre, Tom Wilson, non puni pour le coup aux dépens de Brian Dumoulin, dans le match 2, s’en est pris cette fois à Zach Aston-Reese. Ce dernier jouait du bâton près du banc de Washington, et il venait de libérer le disque au moment d’être frappé. Wilson n’a pas eu de sanction là non plus.

Evgeni Malkin a disputé 19 min 07 s, lui qui revenait au jeu après trois matchs d’absence (bas du corps).

Les deux clubs ont converti une occasion sur quatre en avantage numérique.

Le match numéro 4 aura lieu jeudi soir, encore une fois à Pittsburgh. À ce point-ci des séries, les Capitals ont un rendement de 4-0 à l’étranger.