Mondial de hockey: doublé de Pageau face à la Lettonie

Riga, Lettonie — Jean-Gabriel Pageau a réussi un doublé, Pierre-Luc Dubois et Connor McDavid ont récolté un but et une aide chacun et le Canada a facilement vaincu la Lettonie 6-1 mardi, lors de son seul match préparatoire en marge du Championnat mondial de hockey. Anthony Beauvillier et Ryan Nugent-Hopkins ont marqué les autres filets du Canada, qui effectuera sa première sortie du tournoi vendredi contre les États-Unis à Herning, au Danemark.