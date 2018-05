Le Lightning vient à bout des Bruins 4-2 et égale la série 1-1

Brayden Point a marqué un but et ajouté trois mentions d’aide et il a été la grande vedette d’une victoire de 4-2 du Lightning de Tampa Bay face aux Bruins de Boston lundi soir.

Ce faisant, la troupe de Jon Cooper a égalé sa série demi-finale de l’Association Est à un match de chaque côté, après avoir perdu le duel initial 6-2 samedi après-midi.

Les deux prochaines rencontres auront lieu mercredi et vendredi à Boston.

Point a récolté des aides sur les buts de Yanni Gourde (2e), de Tyler Johnson (3e) et d’Ondrej Palat (2e).

Il a ensuite confirmé la victoire du Lightning en inscrivant son deuxième des séries, dans un filet désert, à 19:34 de la troisième période.

À la suite de sa performance, Point totalise huit points.

Palat a ajouté une mention d’aide.

La réplique des Bruins est venue des défenseurs Charlie McAvoy (1er), en première période, et Torey Krug (3e), avec un peu plus de quatre minutes à écouler à la troisième période.

Brad Marchand a participé aux deux buts des visiteurs pendant que Patrice Bergeron et David Pastrnak obtenaient une aide chacun.

Le Lightning a limité les Bruins à seulement 20 tirs en direction d’Andrei Vasilevskiy.

À l’autre extrémité de la patinoire, Tuukka Rask a bloqué 27 rondelles.

Le Lightning s’impose

Les joueurs du Lightning avaient eu presque deux fois plus de chances de marquer que les Bruins lors du premier match et ils ont imposé la cadence en début de rencontre lundi, récoltant les dix premiers tirs de l’affrontement. Le Lightning a ouvert la marque à 11:47 grâce au but de Gourde, inscrit en avantage numérique.

De leur côté, les Bruins ont tiré le maximum du peu d’occasions de marquer qu’ils ont eues pendant les 20 premières minutes de jeu, si l’on exclut un avantage numérique de deux hommes pendant 1 minute 45 secondes, alors qu’il restait un peu moins de six minutes à jouer à l’engagement.

Le but de McAvoy, aidé de Bergeron et de Marchand, a porté le score 1-1 avec 1:30 à écouler au premier vingt.

Johnson a redonné une avance d’un but au Lightning à mi-chemin de la deuxième période et Palat a porté la marque 3-1 en faveur des locaux, à 14:08.

Krug a réduit l’écart à un but moins de deux minutes plus tard.