Les Capitals remportent le 2e match face aux Penguins, 4-1

Braden Holtby a effectué 32 arrêts, Lars Eller a récolté trois aides et les Capitals de Washington ont égalé à une victoire de chaque côté leur série demi-finale de l’Association de l’Est contre les Penguins de Pittsburgh grâce à un gain de 4-1, dimanche.

Les Capitals avaient échappé une avance de deux buts en troisième période lors du premier match, jeudi dernier. Cette fois, Holtby et ses coéquipiers ont été en mesure de fermer la porte aux Penguins.

« Vous pouvez voir ce qui s’est produit lors du dernier match, alors que nous étions en avance 2-0 et qu’ils ont effacé ce déficit pour remporter le match, a expliqué Alex Ovechkin, qui a inscrit son septième but des séries. C’est une équipe expérimentée, ils n’abandonneront pas et ils nous ne donnerons pas la tâche facile. Nous devons le mériter. Je crois qu’aujourd’hui nous avons été solides, tout le monde était dedans et nous avons obtenu des résultats. »

Le match no 3 sera présenté mardi, à Pittsburgh.

Les locaux menaient déjà 3-0 quand Kristopher Letang a marqué pour les Penguins avec 6:56 à faire en deuxième période.

Les Penguins ont cru pendant quelques instants avoir réduit l’écart à un seul but en troisième période, quand une remise de Sidney Crosby vers l’avant du filet a dévié puis s’est retrouvée coincée entre la jambière gauche de Holtby et le côté du but. Les responsables vidéo n’ont pas toutefois pas trouvé de raison pour accorder le but après avoir consulté les reprises.

Holtby a finalement repoussé les sept tirs des Penguins en troisième période, puis Nicklas Backstrom a marqué dans un filet désert avec sept secondes à faire.

Ovechkin, Jakub Vrana, en avantage numérique, et Brett Connolly ont aussi marqué pour les Capitals.

« Ils ont remporté le match dès la première période, a admis Patric Hornqvist. Je ne crois pas que nous avons disputé notre meilleur match… Ils nous ont surclassés à plusieurs niveaux. »

Matt Murray a accordé trois buts sur 31 tirs devant le filet des Penguins. Il a été battu à cinq reprises du côté de la mitaine en autant de buts marqués par les Capitals à ses dépens depuis le début de la série.

« Je suis très déçu, a avoué Murray. En tant que gardien, tu veux simplement être en mesure de faire ton travail. »

Le centre des Penguins Evgeni Malkin a raté un troisième match consécutif en raison d’une blessure à une jambe. Outre le trio de Crosby, Jake Guentzel et Hornqvist, les Penguins ont manqué de mordant à l’attaque.

Le défenseur des Penguins Brian Dumoulin a quitté la rencontre en deuxième période, quand il a été atteint à la tête par l’épaule de Tom Wilson alors qu’il tentait d’éviter une mise en échec d’Ovechkin.

Aucune pénalité n’a été appelée sur la séquence, mais Wilson pourrait être suspendu, lui qui a déjà des antécédents avec le département de la sécurité des joueurs de la LNH.

« Il est entré en contact avec sa tête, a déclaré Crosby. Vu ses antécédents et tous les autres facteurs, je crois que la ligue va se pencher attentivement sur la séquence. »

Wilson, lui, était déjà prêt à passer à autre chose.

« C’est dommage qu’il se soit blessé, a-t-il affirmé. Nous allons voir ce qui va se passer et nous allons passer à autre chose par la suite. Il y a des choses plus importantes qui se passent en ce moment. Nous avons une très bonne équipe en ce moment, qui est confiante et nous devons aller à Pittsburgh pour remporter un match, au moins. »

L’état de santé de Dumoulin et la mitaine de Murray représentent deux inquiétudes importantes dans le camp des Penguins pour le reste de la série.