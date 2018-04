Jennifer Abel obtient le bronze au tremplin de 3 mètres individuel à Montréal

Jennifer Abel a procuré une quatrième médaille au Canada à ces Séries mondiales de plongeon de la FINA, dimanche, en terminant troisième au tremplin de 3 mètres individuel.

Abel, de Laval, a conclu la compétition avec 364,80 points au cumulatif de ses cinq plongeons. Sa coéquipière, Pamela Ware, de Greenfield Park, a abouti au pied du podium avec 351,75 points.

La Chinoise Tingmao Shi (381,95), double médaillée d’or olympique aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, et sa compatriote Han Wang (376,10) ont survolé la compétition.

Il s’agissait de la deuxième médaille d’Abel à ces Séries mondiales, après l’argent au tremplin de 3 mètres synchro en compagnie de sa coéquipière Mélissa Citrini-Beaulieu vendredi soir.

La Lavalloise âgée de 26 ans tentera d’en obtenir une troisième lors de la finale mixte au tremplin de 3 mètres synchro en compagnie de François Imbeau-Dulac, de Terrebonne, en fin de soirée dimanche.

Du côté des hommes, Vincent Riendeau, de LaSalle, convoitera une place sur le podium à la tour de 10 mètres individuelle.

Avec la médaille de bronze d’Abel, le Canada a maintenant récolté quatre médailles jusqu’ici ce week-end. Il a aussi décroché l’or à la tour de 10 mètres mixte (Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray), l’argent au tremplin de 3 mètres synchro féminin (Abel et Citrini-Beaulieu) et le bronze à la tour de 10 mètres individuelle (Benfeito).

Les Séries mondiales de plongeon se termineront à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai. Les athlètes canadiens participeront ensuite à la Coupe du monde de Wuhan, en Chine, du 5 au 10 juin.