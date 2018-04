Le Canadien obtient le 3e choix au prochain repêchage

Toronto — Le Canadien de Montréal aura le troisième choix de premier ronde lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce sont les Sabres de Buffalo qui pourront choisir les premier.

Alors que les Sabres détenaient les plus fortes probabilités — à 18,5 % — d’obtenir le premier choix, le Canadien s'était assuré de gagner au moins un rang à l’issue du tirage au sort, tenu dans les studios de la CBC à Toronto samedi soir.

Les probabilités du Canadien de grimper au tout premier échelon s’élevaient à 9,5 %.

« Ç’a été une année difficile pour nous tous, et nous allons monter [au repêchage]. On saura un peu plus tard à quel rang nous allons choisir, mais nous allons être emballés par le joueur que nous allons réclamer », a déclaré le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, pendant la télédiffusion de la première partie du tirage au sort.

Bergevin allait devoir attendre jusqu’aux environs de 22 h, puisque l’ordre final des trois premiers choix sera dévoilé pendant le deuxième entracte du match entre les Sharks de San Jose et les Golden Knights de Vegas.

Les Sabres devraient jeter leur dévolu sur le suédois Rasmus Dahlin, un défenseur gaucher que plusieurs voient évoluer dans la LNH dès l'année prochaine.

Et si Dahlin est le premier joueur choisi, comme tous les observateurs le prédisent, il deviendra le deuxième Suédois à réaliser pareil exploit après Mats Sundin par les Nordiques de Québec, en 1989. Sundin avait d’ailleurs été le premier Européen à être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH.

Pour les Sabres, la troisième tentative fut la bonne. En 2014 et en 2015, ils détenaient les meilleures chances d’obtenir le premier choix. Le sort a cependant voulu qu’ils terminent deuxièmes derrière les Panthers de la Floride (Aaron Ekblad) et les Oilers d’Edmonton (Connor McDavid).

Les Sénateurs glissent

Les Sénateurs d’Ottawa ont glissé à la quatrième position, eux qui avaient les deuxièmes meilleures chances de gagner le tirage au sort.

Les Coyotes de l’Arizona ont également perdu deux rangs, passant du troisième au cinquième échelon.

Suivront les Red Wings de Detroit, les Canucks de Vancouver, les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York, les Oilers d’Edmonton, les Islanders de New York à deux reprises, les Stars de Dallas, les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride.

Les Islanders ont droit à un deuxième choix à la suite de la transaction qui a envoyé Travis Hamonic aux Flames de Calgary. Quant aux Flyers, ils se retrouvent dans le top-15 en vertu du choix obtenu des Blues de St. Louis en retour de Brayden Schenn.