Benfeito décroche le bronze à la tour de 10 mètres individuelle

Meaghan Benfeito a décroché la médaille de bronze à la tour de 10 mètres individuelle, samedi soir, réalisant du même coup son meilleur résultat cette saison dans cette discipline aux Séries mondiales de plongeon de la FINA à Montréal.

Benfeito, de Montréal, a récolté un total de 354,65 points pour ses cinq plongeons. Elle a terminé derrière les Chinoises Qian Ren (395,85) et Si Yajie (377,65). La Montréalaise âgée de 28 ans avait été éliminée en demi-finales lors des deux premières épreuves à Pékin et Fuji, en mars.

Samedi, elle menait après les deux premières rondes devant les Chinoises, mais elle a raté la verticale lors de son entrée à l’eau à sa troisième tentative, le triple saut périlleux et demi-arrière — son plongeon avec le coefficient de difficulté (3,3) le plus élevé de sa liste. Benfeito s’est reprise lors de ses deux derniers sauts et s’est adjugé le bronze.

Sa journée n’est toutefois pas terminée, puisque Benfeito et Nathan Zsombor-Murray, un plongeur de 15 ans originaire de Pointe-Claire, participeront à la finale mixte à la tour de 10 mètres synchro un peu plus tard.

Du côté des hommes, Philippe Gagné, de Montréal, et François Imbeau-Dulac, de Terrebonne, auront du pain sur la planche pour atteindre le podium au tremplin de 3 mètres individuel puisqu’ils doivent notamment se mesurer au Chinois Xie Siyi, champion du monde en titre de la discipline, et au Russe Ilya Zakharov, champion olympique aux Jeux de Londres en 2012.

Les compétitions se poursuivront dimanche avec la tenue de la finale féminine au tremplin de 3 mètres, la finale masculine à la tour de 10 mètres et la finale mixte au tremplin de 3 mètres synchro.

Les Séries mondiales de plongeon de Montréal constituent la troisième escale de la saison, qui se conclura à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai.