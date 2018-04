Dominique Ducharme est nommé entraîneur adjoint du Canadien de Montréal

Brossard — Dominique Ducharme n’a jamais connu l’expérience de la LNH en tant que joueur et c’est entre autres pour cette raison qu’il a été tenté par l’aventure comme entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal.

La direction du Canadien avait promis des changements au sein du personnel hockey et elle a respecté cet engagement, vendredi, avec la nomination de Ducharme. L’équipe a aussi annoncé le départ des adjoints Jean-Jacques Daigneault et Dan Lacroix, ainsi que l’octroi d’un nouveau contrat à l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite.

Daigneault était responsable des défenseurs et l’entraîneur-chef, Claude Julien, a confirmé qu’il était à la recherche d’une autre personne pour ce poste. Julien a aussi confirmé que les responsabilités de Kirk Muller n’allaient pas changer.

Âgé de 45 ans, Ducharme a passé les 10 dernières saisons comme entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont les sept dernières comme entraîneur-chef. Entre 2011 et 2016, il a dirigé les Mooseheads d’Halifax avant de se joindre aux Voltigeurs de Drummondville en 2016.

Au cours d’une carrière de 15 saisons comme joueur, Ducharme a gravi les échelons de la Ligue de hockey Midget AAA à la Ligue de hockey senior du Québec, en passant par cinq campagnes en France. Il n’a toutefois jamais goûté à la LNH, ce qui manquait peut-être à son palmarès en vue d’une éventuelle nomination comme entraîneur-chef dans le circuit Bettman.

C’est ce qui explique aussi pourquoi il a préféré un poste d’adjoint dans la LNH à celui d’entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey. « C’est quelque chose que j’ai regardé aussi », a admis Ducharme, qui avait rencontré tour à tour Julien et le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, au cours des derniers jours. « Je n’ai pas joué dans la Ligue nationale et pour moi, c’était important de découvrir l’ambiance d’un vestiaire de la Ligue nationale, le calendrier de la Ligue nationale — tout ce qui entoure le voyagement. Comment gérer le quotidien d’une équipe de la Ligue nationale. Et de pouvoir le faire ici, c’est quelque chose de très intéressant pour moi. »

Originaire de Joliette, Ducharme était aussi très fier de se retrouver dans l’organisation du Canadien. « J’ai grandi « Canadien » et aujourd’hui je suis “Canadien”. Il n’y a pas mieux pour moi ».

Des départs

Âgé de 52 ans, Daigneault s’était joint au personnel d’entraîneurs du Canadien le 15 juin 2012. Au cours de sa carrière de joueur dans la LNH, Daigneault a évolué pour le Canadien de 1989 à 1995, et a remporté la coupe Stanley avec l’équipe en 1993.

Âgé de 49 ans, Lacroix s’était joint au personnel d’entraîneurs du Canadien le 30 juillet 2014.