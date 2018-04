Jets-Predators: un duel entre champions de la saison régulière

Une série face aux Jets de Winnipeg est exactement la raison pour laquelle l’entraîneur-chef des Predators de Nashville, Peter Laviolette, souhaitait voir sa troupe s’assurer de l’avantage de la patinoire pour l’ensemble des éliminatoires.

Les deux équipes croiseront le fer dès les demi-finales de l’association de l’Ouest, même si elles ont terminé aux deux premiers rangs du classement général de la LNH pendant la saison. C’est seulement la cinquième fois depuis 1990 que les deux meilleures équipes en saison s’affrontent en séries éliminatoires.

Les Predators ont devancé les Jets par trois points au sommet de la section centrale, remportant le trophée des Présidents. C’est aussi pour cette raison que la série commencera à Nashville, vendredi. « Ils voulaient des rivalités à l’intérieur des sections, et c’est ce qu’ils ont, a dit Laviolette. Ça devrait être une excellente série. »

Le même scénario s’était produit la saison dernière, quand les Capitals de Washington avaient perdu en sept matchs devant les Penguins de Pittsburgh dès le deuxième tour. Les Penguins ont par la suite battu les Predators en finale de la Coupe Stanley.

Certains ont qualifié la série entre les Predators et les Jets de finale avant la finale, même si les Predators ont eu l’avantage 3-1-1 pendant la saison. Le défenseur des Predators P. K. Subban a toutefois calmé le jeu, rappelant jeudi que la route est encore longue avant la grande finale.

On peut toutefois s’attendre à du jeu rapide et beaucoup de buts. « Il faut passer à travers des étapes difficiles pour se rendre jusqu’au bout, a dit Subban. Et je crois que [les Jets] représentent une étape aussi difficile qu’imaginable. »

Les Predators sont les champions en titre de l’association de l’Ouest, et même si les Jets ont connu leur meilleure campagne depuis leur arrivée à Winnipeg en 2011, ils auront un léger statut de négligés dans cette série, selon le centre Bryan Little. « Ce sera une série très serrée et dure. C’est pour cette raison que tout le monde est si excité. »