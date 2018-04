Patrick Roy serait de retour à la barre des Remparts de Québec

Photo: David Zalubowski Associated Press

Québec — Patrick Roy serait de retour à la barre des Remparts, selon ce qu’ont indiqué de nombreux médias de Québec mercredi. Le club de hockey junior majeur dévoilerait l’identité du successeur de Philippe Boucher, jeudi, en conférence de presse au Centre Vidéotron. Une convocation a d’ailleurs été transmise aux médias mercredi. Depuis la démission de Boucher de ses postes d’entraîneur-chef et de directeur général dans les jours ayant suivi l’élimination des Remparts en première ronde éliminatoire, un seul nom circule comme candidat : Roy. L’ex-gardien étoile du Tricolore a dirigé les Remparts de 2005 à 2013, avant de prendre le chemin du Colorado pour occuper les postes d’entraîneur-chef et de vice-président des opérations hockey de l’Avalanche. Roy a notamment remporté la coupe Memorial avec les Remparts en 2006. L’homme âgé de 52 ans, qui a remporté la coupe Stanley à titre de joueur avec le Canadien en 1986 et 1993 avant de soulever le trophée de nouveau avec l’Avalanche en 1996 et 2001, était sans emploi depuis son départ de l’Avalanche, en août 2016.