Triathlon: Montréal offrira du nouveau pour sa troisième édition

On aura droit à quelques nouveautés pour la troisième édition du Triathlon international de Montréal à la fin du mois d’août. Huitième des neuf étapes de la Série mondiale ITU, l’événement montréalais s’étoffe avec notamment l’ajout de deux épreuves de course à pied de 5 et 10 km le vendredi soir sur le site du quai Jacques-Cartier du Vieux-Port et un triathlon en équipes le samedi matin. Cette année, l’événement constitue aussi l’une des étapes du circuit panaméricain, réservé aux athlètes de la relève U-23. L’an dernier, alors que Montréal faisait ses débuts au plus haut niveau des compétitions internationales de triathlon, l’événement a accueilli huit des dix meilleurs de la spécialité, tant chez les hommes que chez les dames. Même si la confirmation des présences viendra seulement trente jours avant la compétition.