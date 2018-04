Les Penguins éliminent les Flyers dans une victoire de 8-5

Philadelphie — Jake Guentzel a marqué quatre buts de suite pour propulser les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 8-5 contre les Flyers de Philadelphie, dimanche après-midi.

Les Penguins ont remporté cette série de premier tour en six rencontres et ils se mesureront maintenant à l’équipe gagnante de la série opposant les Capitals de Washington aux Blue Jackets de Columbus. Les Capitals mènent 3-2 et les deux formations disputeront leur sixième affrontement lundi.

Alors que les Flyers détenaient une avance de 4-2 en deuxième période, Guentzel a pris les choses en mains en alimentant Patric Hornqvist pour réduire l’écart à 4-3. Avant la fin de l’engagement, l’attaquant des Penguins a créé l’égalité et il a inscrit trois buts sans riposte au dernier tiers, mettant le match hors de portée.

À sa première présence en carrière lors des séries de la coupe Stanley, l’an dernier, Guentzel avait touché la cible 13 fois en 25 parties, un sommet dans la LNH.

Sidney Crosby a récolté un but et deux mentions d’assistance. Hornqvist a aussi ajouté deux aides. Carl Hagelin et Bryan Rust, dans un filet désert, ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Penguins. Kristopher Letang s’est fait complice de trois buts des siens.

Sean Couturier, qui n’a rien eu à se reprocher dans cette série, a conclu la rencontre avec cinq points, dont un tour du chapeau. Andrew MacDonald et Scott Laughton ont fourni les autres réussites aux Flyers, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième ronde des éliminatoires depuis 2012.

Matt Murray n’aura pas connu son meilleur départ, mais il a été aidé par son attaque. Le gardien de 23 ans des Penguins a stoppé 21 lancers et il n’a toujours pas perdu une série en carrière dans la LNH.

Michal Neuvirth, qui avait permis aux Flyers de garder espoir en signant une victoire lors du cinquième duel de cette série, a alloué sept buts sur 27 lancers.

Les Flyers, qui ont perdu leurs trois parties à domicile dans cette série, ont connu un bon début de match alors que Couturier a ouvert le pointage dès la troisième minute de jeu.

La défensive de l’équipe locale s’est toutefois écroulée quelques minutes plus tard, permettant à Crosby et Hagelin d’enfiler l’aiguille dans un intervalle de 47 secondes.

MacDonald a ramené les deux équipes à la case départ avant la fin du premier vingt et les Flyers ont dominé leurs adversaires dans la première moitié de la deuxième période. Couturier a donné les devants 3-2 à sa troupe après seulement 40 secondes d’écoulées et Laughton a trompé la vigilance de Murray pour permettre à la bruyante foule au Wells Fargo Center de se manifester.

L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, était sur le point de retirer son gardien de la rencontre et Casey DeSmith avait commencé à se préparer à sauter sur la glace quand Hornqvist a complété un superbe tic-tac-toe amorcé par Crosby et Guentzel.