Les Eagles affronteront les Jaguars à Londres

New York — Les Eagles de Philadelphie, champions en titre du Super Bowl, se rendront dans la capitale britannique afin de croiser le fer avec les Jaguars de Jacksonville dans le cadre d’un des quatre matchs de la série internationale de la NFL la saison prochaine. Ce sera un match en après-midi à Londres, ce qui signifie qu’il sera télédiffusé à compter de 9 h 30 sur la côte est américaine. L’autre match qui aura lieu à Wembley se déroulera une semaine plus tôt, et opposera les Chargers de Los Angeles aux Titans du Tennessee.