Hamilton dans la mire des Jeux de 2030

La présidente de la Fédération des Jeux du Commonwealth croit qu’il serait naturel pour le Canada d’accueillir les Jeux pour leur centenaire en 2030. Hamilton a présenté la première édition des Jeux de l’Empire britannique en 1930. Cet événement est devenu les Jeux de l’Empire britannique et du Commonwealth, puis les Jeux du Commonwealth. Ils ont aussi été présentés au Canada en 1954, à Vancouver, en 1978 à Edmonton et en 1994 à Victoria. La 21e édition des Jeux du Commonwealth a pris fin le week-end dernier à Gold Coast, en Australie. La ville de Birmingham, en Angleterre, présentera l’édition de 2022 et l’hôte de l’édition de 2026 n’a pas encore été choisi.