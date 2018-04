Paul Byron au repos forcé pendant six mois

Photo: Tom Mihalek Associated Press

Le Canadien de Montréal a annoncé que l’attaquant Paul Byron avait subi mercredi une intervention chirurgicale à l’épaule droite et que sa période de rééducation sera de six mois. L’intervention a été effectuée par le Dr William Levine, à New York, a-t-on précisé dans le communiqué. Byron, qui est âgé de 28 ans, a marqué 20 buts et amassé 15 mentions d’aide en 82 matchs avec le Tricolore cette saison. Il a ainsi atteint le plateau des 20 buts pour une deuxième fois en carrière, et pour une deuxième saison consécutive.