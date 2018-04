Fed Cup: Abanda et Bouchard en simple?

Sylvain Bruneau aura des choix difficiles, voire déchirants, à faire en vue du match de barrage du Groupe mondial II de la Fed Cup entre l’Ukraine et le Canada, ce week-end, au stade IGA.

C’est que l’entraîneur de l’équipe nationale féminine devra trancher quant à l’identité de ses joueuses de simple, alors qu’il pourra compter sur Eugenie Bouchard, Françoise Abanda et Bianca Andreescu.

Gabriela Dabrowski, une spécialiste du double, complète la formation.

Si on ne fait que regarder d’un oeil distrait les classements des trois premières, on pourrait penser que le choix de Bruneau est facile : Bouchard et Abanda pointent aux 117e et 127e rangs respectivement, tandis qu’Andreescu vient en 197e place.

Mais les récentes performances de ce trio, particulièrement en Fed Cup, viennent compliquer les choses.

Abanda a une fiche globale de 5-4 dans ce tournoi, mais elle a signé deux victoires face au Kazakhstan dans le match éliminatoire du Groupe II en 2017, en plus d’avoir poussé la Slovaque Dominika Cibulkova à trois sets et d’avoir battu Jana Cepelova dans le match éliminatoire de 2016.

Andreescu, âgée seulement de 17 ans, affiche quant à elle un dossier de 7-2 en Fed Cup et de 5-2 en simple. Elle avait notamment inscrit le point de la victoire lors du duel face au Kazakhstan, ayant raison de Yaroslava Shvedova en deux manches.

Quant à Bouchard, elle effectue un retour à cette compétition, à laquelle elle n’a pas participé depuis 2015. La Montréalaise de 24 ans a une fiche de 11-4 à la Fed Cup, mais elle a perdu ses deux derniers matchs de simple lors d’une rencontre de barrage du groupe mondial contre la Roumanie. Elle avait alors créé une certaine controverse en refusant de serrer la main de sa rivale lors du tirage au sort, ce qui avait servi de motivation aux Roumaines.

La formation de l’Ukraine n’a toujours pas été confirmée, mais elle comptera sur une équipe de qualité. Même s’il semble qu’elle ne pourra pas compter sur les services de la quatrième joueuse mondiale, Elina Svitolina, Leisa Tsurenko (no 41) et Kataryna Bondarenko (no 78) devraient être de la partie. Kateryna Kozlova occupe quant à elle le 68e rang mondial.