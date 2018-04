Calgary étudie plus à fond l’idée d’une candidature aux JO

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Calgary — Le conseil municipal de Calgary a voté pour continuer les efforts en vue d’une possible candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2026. Le conseil s’est exprimé à 9 contre 6 pour poursuivre les démarches, lundi. La chambre de commerce de Calgary avait dit souhaiter explorer davantage l’idée, tout comme des athlètes olympiques et paralympiques, ces derniers jours. Ils veulent avoir un portrait plus clair de ce qu’il en coûterait. La facture d’une candidature serait d’environ 30 millions. Calgary, Edmonton et Ottawa partageraient les coûts à parts égales. Le gouvernement albertain veut qu’un vote soit tenu pour sonder les résidents de Calgary quant à la possibilité de recevoir d’autres jeux olympiques, après ceux de 1988. Le Comité international olympique (CIO) a fixé la date limite de janvier 2019 pour le dépôt des candidatures.