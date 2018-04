Le patineur Patrick Chan tourne la page

L’avenir idéal selon Patrick Chan consiste à diriger une école de patinage à Vancouver avec sa copine, Liz Putnam, à vivre tous les deux dans un appartement d’un million de dollars dans le charmant quartier Kitsilano et à mener une brillante carrière dans l’immobilier commercial.

Cela fait deux mois que Chan a exécuté son dernier programme de patinage artistique en compétition, mais le triple champion du monde a eu à peine le temps de faire une pause pour réfléchir. Il aime se projeter dans l’avenir.

« Je cours partout en ville en faisant ce que je veux, et avec un grand sourire au visage. Je me sens bien », a déclaré Chan, avant l’annonce de sa retraite, lundi.

« J’avais trois ou quatre choses en attente que je voulais apprendre, et c’est ce que je fais. Je rencontre des gens, je leur pose des questions et j’assimile ce qu’est la vie. Je ne crois pas que j’en avais une idée quand je faisais de la compétition. C’est génial. Je suis comme une éponge. J’assimile et j’apprends. »

Pyeongchang

Le Torontois de 27 ans, qui a fait une pause d’une saison après les Jeux olympiques de Sotchi, s’est classé neuvième dans la compétition individuelle aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Mais son formidable programme libre du concours par équipes a assuré le Canada de la médaille d’or avant même la prestation du duo en danse de Tessa Virtue et Scott Moir.

S’il avait des doutes quant au bien-fondé de son retour à la compétition, la médaille d’or les a balayés.

« Il aurait été facile d’être complaisant et de dire : “je m’en fous, je suis juste là pour soutenir l’équipe et en faire partie”, et j’aurais pu me laisser aller et dire “je vais laisser le soin à Tessa et Scott de m’aider à passer au travers”. Je savais que c’était ma chance de briller et la chance de prouver que j’avais encore quelque chose à donner. »

« Quand je me suis assis avec mes deux entraîneurs à côté de moi tout sourire et avec toute l’équipe derrière moi, de les voir tous réagir au moment de l’annonce de notre victoire… Ça m’a procuré un sentiment plus agréable que de gagner l’or individuellement. C’est une sensation très, très spéciale. »

Nouvelle vie

Chan avait planifié l’annonce de sa retraite, dimanche, aux vignobles Flat Rock à Jordan, en Ontario, avec lesquels le patineur avait lancé son vin de glace On Ice en 2015. Mais la tempête de verglas du week-end en a forcé le report à lundi, à Toronto.

Sacré champion canadien à dix reprises, Chan avait envisagé la retraite après sa performance qui lui a procuré la médaille d’argent individuelle aux Jeux de Sotchi en 2014. Et même si son retour ne s’est pas déroulé comme il l’avait imaginé, il est content d’être revenu à la compétition.

« Ce n’aurait pas été juste d’arrêter après 2014, parce que je ne comprenais pas vraiment qui j’étais, quelles étaient mes aspirations et ce que je voulais du sport. Le patinage ne m’avait pas comblé. »

« Maintenant, j’ai trois moments forts dans ma vie : faire des spectacles (comme Stars on Ice), me familiariser avec le monde de l’immobilier commercial, ce qui m’a beaucoup plu, et enfin le troisième rêve serait d’avoir une patinoire et d’élaborer un programme de patinage », a précisé Chan.

En plus de la médaille d’or par équipes en février, il a remporté deux médailles d’argent aux Jeux de Sotchi et a décroché trois titres mondiaux.

Avec son sourire rayonnant, son charisme naturel et une forme athlétique lui permettant d’exécuter les quadruples sauts qui sont désormais devenus la norme sur la scène internationale, Chan a été un favori des amateurs pendant des années.