Auger-Aliassime s’incline à Monte-Carlo

Photo: Jeff Gross Getty Images Agence France-Presse

Monaco — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination au premier tour de Masters de Monte-Carlo dimanche. Aux termes d’un duel de 2 h 36, l’Allemand Mischa Zverev l’a emporté en trois manches de 6-2, 6-7 (4), 6-1. Le Québécois de 17 ans a inscrit trois as mais commis six doubles fautes et son taux de réussite de ses premières balles de service n’a été que de 51% comparativement à 65% l’Allemand de 30 ans. De plus, Auger-Aliassime n’a gagné que 54% des points une fois sa première balle en jeu, loin derrière le taux de réussite de 71% de Zverev. Auger-Aliassime a enregistré deux bris de service mais il a fait face à 14 balles de bris et en a perdu six. Zverev affrontera le Français Lucas Pouille, 7e tête de série, au second tour.