Jeux du Commonwealth: le Canada termine en deçà de son objectif de médailles

Bien que le pays ait complété les Jeux du Commonwealth à court de son objectif de la centaine de médailles, les dirigeants de la délégation du Canada croient que le vrai test viendra dans deux ans, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les leçons apprises sur la « Côte d’Or » australienne devraient rapporter des dividendes en 2020, a affirmé la chef de mission du Canada, Claire Carver-Dias.

« C’est du renseignement, a illustré Carver-Dias, une ancienne spécialiste de la nage synchronisée et une médaillée aux Jeux olympiques, du Commonwealth et panaméricains. On collecte des données. »

« Et les gens sous-estiment les Jeux du Commonwealth, a-t-elle enchaîné. Nous subissons un sous-financement chronique. Mais ces Jeux sont vus comme un jalon sur la route de la performance et les athlètes considèrent qu’ils sont importants. C’est une étape… Les Olympiens profiteront de leur présence ici. »

Après d’audacieuses prévisions, le Canada a dû attendre jusqu’à la dernière journée pour égaler sa récolte d’il y a quatre ans à Glasgow, alors que les athlètes du pays avaient amassé 82 médailles.

Une piètre performance de l’équipe féminine de rugby à sept l’a empêchée d’obtenir le bronze et une 83e médaille. C’est plutôt la formation de l’Angleterre qui a pu se hisser sur la troisième marche du podium dans cette discipline grâce à une victoire de 24-19.

Par ailleurs, grâce à une médaille d’argent inattendue de la part de la formation masculine de basketball, le Canada a complété les Jeux avec 15 médailles d’or, 40 d’argent et 27 de bronze. Bien que le total soit exactement identique à celui de Glasgow, le nombre de médailles d’or a chuté de 31 à 15.

Classement général

Au classement général, le Canada a terminé au troisième rang derrière l’Australie, qui en a amassé 198, dont 80 d’or, et l’Angleterre, qui en a accumulé 136, incluant 45 d’or. Par ailleurs, l’Inde a devancé le Canada avec 16 médailles d’or parmi les 66 que le pays a gagnées.

Privée du sprinteur Andre De Grasse qui s’est retiré à la dernière minute, l’équipe d’athlétisme a rapporté 13 médailles, quatre de moins qu’il y a quatre ans. Une jeune délégation en gymnastique rythmique a complété les Jeux avec deux médailles alors que le Canada en avait gagné six en 2014. La lutte a également été moins rentable pour le Canada, dont le nombre de médailles a glissé de 12 à 10.

Par contre, grâce aux huit médailles de Taylor Ruck (1-5-2), une adolescente de 17 ans, la natation a permis au Canada de récolter 20 médailles, neuf de plus qu’à Glasgow. De plus, les pugilistes canadiens ont glané six médailles, le double du total inscrit en 2014.

Lorsque Damian Warner a trébuché au décathlon, Pierce LePage s’est révélé et a accédé au podium. Haley Smith a supplanté Emily Batty et a remporté la médaille de bronze en vélo de montagne.

Si les exploits positifs ont semblé faire oublier les moments plus sombres, les responsables de la délégation canadienne vont se pencher sur les statistiques et les performances pour essayer de comprendre pourquoi les projections de médailles — dans les faits, elles s’élevaient à 112 — ne se sont pas concrétisées.

La jeunesse de l’équipe du Canada, la puissance de la formation australienne et une multitude de quatrièmes places — le boulingrin en a rapporté quatre à lui seul — ont été avancées comme des raisons.

Dans l’ensemble, les Jeux ont été une réussite, estime Benoit Huot.

« Ce furent des Jeux incroyables, a affirmé le chef de mission adjoint. Le comité organisateur a livré la marchandise. La population de la Gold Coast et les Australiens étaient fiers d’accueillir ces Jeux et nous l’avons senti. »