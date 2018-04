Les Bruins mènent leur série 2-0 face aux Leafs

David Pastrnak a accumulé trois buts et trois aides et les Bruins de Boston ont écrasé les Maple Leafs de Toronto 7-3, samedi, pour prendre les commandes 2-0 dans leur série de premier tour de l’Association de l’Est.

Jake DeBrusk, Kevan Miller, Rick Nash et David Krejci ont aussi touché la cible pour les Bruins. Patrice Bergeron et Brad Marchand ont amassé quatre aides chacun et Torey Krug, trois.

Tuukka Rask a stoppé 30 tirs devant le filet des Bruins.

Mitch Marner, avec un but et une aide, Tyler Bozak et James van Riemsdyk ont répliqué pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a accordé trois buts sur cinq tirs avant de céder sa place à Curtis McElhinney. Ce dernier a cédé quatre fois contre 23 lancers.

Le match no 3 de la série sera présenté lundi, à Toronto.

Le trio de Pastrnak, Marchand et Bergeron avait récolté six points dans la victoire de 5-1 des Bruins lors du premier match.

Ils ont accumulé le même total de points dans un intervalle de 10 minutes en première période, samedi, et ils totalisent 20 points en deux rencontres face aux Leafs.

Les Bruins ont pris les devants après 5:26 de jeu, quand Pastrnak a récupéré la rondelle devant Andersen avant de le battre à l’aide d’une belle manoeuvre.

L’avantage numérique des Bruins avait été 3-en-6 lors du premier match et il a continué à être le bourreau des Leafs quand ils ont été punis pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. DeBrusk s’est débarrassé du défenseur Nikita Zaitsev, qui était sur la glace lors des quatre buts des Bruins en première période, et a dévié la remise de Krug derrière Andersen.

Le but de DeBrusk a été inscrit quelques instants après que l’attaquant des Maple Leafs Kasperi Kapanen eut atteint le poteau en échappée en infériorité numérique.

Miller a mis fin à la soirée de travail d’Andersen à 12:13, mais les Bruins sont revenus à la charge en avantage numérique quand Ron Hainsey a été puni pour s’être porté à la défense de Marner après un bon coup d’épaule de Tim Schaller.

Cette fois, Nash a battu McElhinney.

Marner a réduit l’écart à 4-1 après seulement 1:22 de jeu en deuxième période, mais Krejci s’est assuré de ne pas laisser les Leafs revenir dans le match en répliquant 2:24 plus tard.

Pastrnak a complété sa brillante soirée de travail en marquant ses troisième et quatrième buts des séries en troisième période, le dernier avec 1:36 à faire.