Trois cérémonies en Saskatchewan pour les victimes de la tragédie de Humboldt

Humboldt — Trois communautés de la Saskatchewan ont dit adieu vendredi à des victimes de l’accident qui a décimé l’équipe de hockey des Broncos de Humboldt.

Jacob Leicht, un attaquant de 19 ans originaire de Humboldt même, en était à sa première saison avec l’équipe locale. Il compte parmi les 16 occupants de l’autocar des Broncos qui ont perdu la vie dans la collision avec un semi-remorque, survenue au nord de Tisdale, il y a une semaine.

Ses funérailles ont eu lieu chez lui, dans l’aréna local, vendredi matin.

Son ancien entraîneur, un ami de la famille, Shaun Gardiner, brosse le portrait d’un joueur peu costaud, mais qui compensait sa petite taille en s’investissant corps et âme dans le sport.

Trois des coéquipiers de ce « typique joueur de hockey sous-estimé » étaient présents à la cérémonie —, dont un en fauteuil roulant.

La mère du défunt, Celeste Leicht, a demandé à la foule de rendre un dernier hommage à son fils et au numéro 11 qui ornait son chandail.

Près de 2500 personnes ont acquiescé en en entonnant à 11 reprises le chant « Go Broncos, go ! » puis en faisant retentir leurs trompettes et crécelles pendant 11 secondes.

Les funérailles du plus jeune membre des Broncos, Adam Herold, ont également été célébrées vendredi après-midi dans sa ville natale de Montmartre, en Saskatchewan.

Le jeune homme aurait célébré son 17e anniversaire jeudi. Des gants de hockey, un casque de motoneige, une casquette de chasse et un tracteur jouet avaient été placés sur l’autel de l’église.

Darrin McKechnie, qui a entraîné Adam dans sa ligue midget AAA, a déclaré qu’il avait été un choix évident pour le poste de capitaine, même si plusieurs autres joueurs de l’équipe étaient plus âgés que lui.

M. McKechnie a ajouté que le petit Adam était le genre de garçon qu’on voudrait comme fils ou comme gendre.

Avant le début des séries éliminatoires de la Ligue junior majeure de hockey de la Saskatchewan, le jeune défenseur était, l’hiver dernier, le capitaine de son équipe midget à Regina.

Enfin, les funérailles du chauffeur de l’autocar, Glen Doerksen, ont eu lieu à Carrot River, sa ville d’origine, située à une quarantaine de kilomètres du lieu de l’accident.

La cérémonie funéraire de M. Doerksen, âgé de 59 ans, avait lieu dans le centre communautaire de la petite municipalité, qui était plein à craquer. Les portes rouges du centre sont restées ouvertes pendant l’événement pour accueillir tout le monde.

Les médias ne pouvaient pas assister à ses obsèques. À la fin, un homme et une femme sont sortis en transportant une urne et une photo de la victime, avant d’entrer dans une limousine blanche.

Les funérailles de Tyler Bieber, qui était descripteur depuis cette année des matchs de l’équipe sur les ondes de la station de radio locale, se sont déroulées jeudi à l’aréna de Humdoldt, la maison des Broncos. D’autres funérailles de victimes seront célébrées en fin de semaine et plus tard la semaine prochaine.

L’autocar qui transportait l’équipe a été impliqué dans une violente collision avec un semi-remorque, vendredi dernier, dans le nord-est de la Saskatchewan.

La violente collision entre l’autocar qui transportait l’équipe et un semi-remorque, vendredi dernier, a aussi fait 13 blessés. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

Les Broncos de Humboldt se rendaient à Nipawin pour un match des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur de la Saskatchewan. Les joueurs des Broncos provenaient de la Saskatchewan et de l’Alberta.