Hamilton est le plus rapide des séances d’essais au GP de Chine ; Stroll dernier

Photo: Greg Baker Agence France-Presse

Shanghai — Le champion en titre de Formule 1, Lewis Hamilton, fut le plus rapide lors des deux séances d’essais libres, vendredi, au Grand Prix de Chine. Le Britannique a triomphé à cinq reprises en Chine — dont l’an dernier — et il tentera de signer sa première victoire de la saison dimanche. Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a gagné les deux premières courses en Australie et au Bahreïn. Hamilton a d’abord signé un temps de 1 min 33,999 s sur le circuit de 5,451 km. Lors de la deuxième séance, il a été encore un peu plus rapide, avec un temps de 1 min 33,482 s. Le coéquipier de Vettel, Kimi Räikkönen, a terminé au deuxième rang lors des deux séances, chaque fois devant le pilote Mercedes Valtteri Bottas. Le Québécois Lance Stroll a pris le 20e et dernier rang lors des deux séances, à plus de trois secondes de Hamilton (1 min 37,277s et 1 min 37,147 s). Son coéquipier chez Williams, Sergey Sirotkin, a fait un peu mieux en terminant 15e et 16e. « J’ai commis une erreur dans le virage numéro sept quand nous avons tenté un tour rapide et je n’ai pas pu enregistrer de temps », a indiqué Stroll, qui a admis qu’il sera difficile de franchir le premier segment des qualifications.